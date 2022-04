Mostra da Primavera regressa após dois anos

Após dois anos de pausa, Tavira, comunidade representativa da Dieta Mediterrânica como Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, acolhe, entre 22 e 25 de abril, na baixa da cidade (Rua do Cais, Jardim do Coreto, das Palmeiras e Mercado da Ribeira), a VIII Mostra da Primavera.

Aproximadamente, centena de expositores e 60 stands apresentarão uma variedade de produtos tradicionais e artesanato caraterístico do concelho e da região, enaltecendo, deste modo, “a essência e autenticidade local”, refere a autarquia.

O programa do evento é diversificado, gratuito e pode ser consultado através do link https://cm-tavira.pt/site/noticia/regressa-a-mostra-da-primavera/.

A VIII Mostra da Primavera é uma organização do município em colaboração com as associações de artesanato de Tavira.