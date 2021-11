MotoGP: Bagnaia parte da pole position e Miguel Oliveira do 17.º lugar 

Francesco Bagnaia vai partir da primeira posição para o Grande Prémio de MotoGP, enquanto Miguel Oliveira vai arrancar do 17.º lugar.

Bagnaia, segundo na classificação de pilotos, atrás do francês Fabio Quartararo (Yamaha), que já assegurou o título mundial de MotoGP, conseguiu a sua sexta ‘pole position’ da temporada, a quinta consecutiva, ao bater o recorde do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, fixando-o em 1.38,725 minutos.

O italiano confirmou o estatuto de mais rápido dos treinos livres, depois de ter sofrido uma queda na corrida anterior, em Misano, em Itália, deixando o australiano e seu companheiro de equipa Jack Miller a 0,104 segundos e o espanhol Joan Mir (Suzuki), campeão do mundo em 2020, no terceiro, a 0,168.

Depois de se ter tornado no primeiro francês campeão do mundo de MotoGP, Quartararo, vencedor em abril do Grande Prémio de Portugal, também disputado na ‘montanha-russa’ algarvia, sofreu uma queda na qualificação e não foi além do sétimo melhor registo, a 0,406 segundos de Bagnaia.

O português Miguel Oliveira falhou a presença na fase final da qualificação – reservada aos 10 mais rápidos nos três primeiros treinos e aos dois melhores da primeira fase de qualificação –, após ter sido o 15.º classificado nos ensaios.

O piloto natural de Almada, vencedor da primeira corrida de MotoGP em Portimão, em 2020, cumpriu a sua melhor volta na qualificação em 01.39,624, imediatamente atrás do italiano Valentino Rossi (Yamaha), sete vezes campeão da categoria ‘rainha’, que foi dois centésimos de segundo mais rápido do que Oliveira.

Os dois ‘repescados’ para a segunda fase de qualificação foram o francês Johann Zarco (Ducati) e o espanhol Iker Lecuona (KTM), com os tempos de 01.39,130 e 01.39,171, respetivamente.

O Grande Prémio do Algarve de MotoGP vai ser disputado no domingo, a partir das 13:00.

Fãs acreditam em pódio de Miguel Oliveira

Dezenas de adeptos de Miguel Oliveira acreditam que o piloto português da KTM possa repetir no domingo o pódio de 2020 e vencer a corrida de MotoGP, apesar dos tempos “menos bons” registados nos treinos livres.

“Acreditamos que o Miguel [Oliveira] consiga a melhor afinação para a moto e recupere dos tempos menos bons que fez nos treinos”, disseram à Lusa dois fãs de um grupo de oito ‘motards’ que hoje chegou a Portimão.

Filipe Castro e Vítor Castanheira, trajados com equipamentos alusivos ao piloto português, fizeram a viagem de madrugada desde Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, para Portimão, com a esperança de assistirem ao vivo, no domingo, “à vitória de Oliveira” na corrida da prova rainha de motociclismo de velocidade.

“Saímos de madrugada de casa, por volta das 04:00 e fizemos uma viagem tranquila de cerca de 500 quilómetros, nas calmas, com várias paragens. Não é um esforço, mas um prazer podermos assistir ao vivo a uma prova do mundial”, disse Filipe Castro.

Junto à entrada do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), o grupo juntou-se a outros fãs do piloto natural de Almada, os quais manifestaram “muita esperança numa vitória ou mesmo um lugar no pódio”, embora reconheçam que “os tempos que Oliveira tem vindo a fazer possam não indicar um bom desfecho”.

“Com o apoio do público, pela primeira vez nas bancadas, o Miguel irá superar-se e dar o seu melhor na disputa do pódio”, sublinharam.

Filipe Castro e Vítor Castanheira, apesar de otimistas, partilham da opinião de que Miguel Oliveira “embora conheça bem o circuito algarvio, terá uma tarefa difícil, face às prestações dos outros pilotos”.

“Há qualquer coisa que não está bem com a moto do Miguel, porque continua muito aquém dos tempos que estão ao seu alcance enquanto piloto”, apontaram.

A opinião é ainda partilhada pelos restantes membros do grupo, que, quase em uníssono, adiantam: “O Miguel é capaz de fazer bem melhor”.

“Gostávamos muito de ver o Miguel no pódio, mas se isso não acontecer, não ficamos desiludidos nem damos o investimento e a viagem como perdidos, porque é a primeira vez que vemos uma prova de MotoGP ao vivo”, avançou Vitor Castanheira.

O ‘motard’ lamentou que a prova de 2020 “não pudesse ter tido público” devido à pandemia da covid-19, o que retirou “brilho à vitória do Miguel”.

O grupo que vai ficar instalado durante dois dias num hotel nos arredores da cidade de Lagos, a cerca de 30 quilómetros do autódromo algarvio, espera regressar em 2022, caso se confirme a realização do Grande Prémio de Portugal, em abril, em Portimão.

