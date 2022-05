Município organiza caminhada no Dia Internacional da Família

No dia 15 de maio celebra-se o Dia Internacional da Família. Para celebrar a efeméride, o município de Castro Marim convida as famílias a reunirem-se para uma caminhada na praia.

O ponto de encontro será o parque de estacionamento da Praia da Alagoa/Altura, pelas 16:00. A caminhada sai pelo passadiço, em direção à Praia Verde e regressa pela beira-mar.

Celebrar a família, em todas as suas diferenças e similaridades e a sua importância na comunidade, é o principal objetivo da iniciativa.

Para tornar este dia ainda mais especial e fomentar os laços afetivos entre as famílias, a organização prepara, no final da iniciativa, um lanche convívio, com animação musical e animação infantil.

Para participar nesta caminhada deverá inscrever-se até ao dia 12 de maio através do e-mail [email protected] ou do 281 531 171.