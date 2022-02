Música domina a programação de março em Portimão

Com a chegada do mês de março, a programação cultural regular regressa à Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, através de um conjunto de propostas que incluem música, fotografia e poesia.

A programação arranca com a mostra “20×22 – Exposição de fotografias musicadas”, que reúne imagens da intérprete de flauta transversal Maria João Cerol, patente entre os dias 05 e 27 de março.

No âmbito da 24.ª edição do Março Jovem, a Casa Manuel Teixeira Gomes acolhe entre os dias 08 e 31 duas expressivas mostras fotográficas, organizadas pela Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude. A primeira intitula-se “Raio-X” e reúne trabalhos de Tomás Silva, que pretende transmitir o seu ponto de vista em relação à sociedade atual, “na qual as pessoas são etiquetadas por rótulos, muitas vezes incorretos”. Quanto à exposição “Auction”, de João Melo (Glantosz), traduz “uma crítica ao pensamento individualista e ignorante” que, na perspetiva do fotógrafo, “existe na sociedade portuguesa e em que não é possível compreender o ‘outro’ até estar no seu lugar”.

O jazz vai dominar as atenções com dois workshops, o primeiro dos quais, marcado para 09 de março às 17:00, será sobre piano, enquanto no dia seguinte, à mesma hora, o instrumento abordado vai ser o contrabaixo/baixo, em ambos os casos sob orientação de professores do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz da Escola Básica e Secundária da Bemposta e músicos convidados.

Num registo totalmente diferente, está agendada para as 17:00 de 12 de março a conferência “A transição digital para a justiça social”, organizada pela Juventude Socialista de Portimão, cujas inscrições devem ser feitas em jsocialistaportimao@gmail.com.

No dia 21 de março, a partir das 18:00, alunos do Ensino Artístico Especializado de Música, Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e Teclas da EB da Bemposta protagonizarão um momento que conciliará a poesia e a guitarra clássica, intitulado “A música e as palavras, o som e o silêncio”, sob orientação dos professores Maria Alberta Dias e Gonçalo Duarte.

Para 23 de março, pelas 17:00, a proposta será a iniciativa “Mãos em movimento”, a cargo de alunos do Ensino Artístico Especializado de Música e Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e Teclas da EB da Bemposta, dirigidos pela professora Ana Nunes.

Dois dias depois, às 19:00 de 25 de março, “Manuel Teixeira Gomes e a Música: contemporâneos e obras de referência” é o mote para uma palestra online e presencial com o professor Válter Fralda, cujo link para acompanhamento será oportunamente divulgado na página do Facebook e no website do Agrupamento de Escolas da Bemposta.

Para além destas relevantes sugestões artísticas, as quintas-feiras de 17 e 24 de março também serão dias de música na Casa Manuel Teixeira Gomes, sempre a partir das 18:00, na forma de recitais interpretados por alunos do Agrupamento de Escolas da Bemposta, ao passo que no dia 26, igualmente às 18:00, terá lugar um recital comentado de piano com João Rosa e António Alves.