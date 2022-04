Novo cacifo instalado no terminal rodoviário de São Brás de Alportel

O terminal rodoviário de São Brás de Alportel conta agora com um novo cacifo dos CTT, inaugurado na semana passada, anunciou a empresa.

Este cacifo de 16 posições pretende fortalecer a relação de proximidade dos CTT com os seus clientes e a sua capilaridade regional da rede de distribuição, permitindo aos utentes e funcionários daquele espaço “a maior comodidade e segurança na receção das suas encomendas”, segundo o comunicado.

“Os cacifos CTT são uma solução que alia a segurança à inovação. Se ainda não utilizou esta rede, saiba que todo o processo é simples e intuitivo. Quando estão a fazer as suas compras, os clientes decidem quando e em que cacifo pretendem receber a sua encomenda e, depois do objeto depositado, decidem quando o vão levantar. A interface com o destinatário é extremamente simples e baseada no envio via SMS e email do código secreto que lhes permite interagir com o cacifo e receber a sua encomenda”, refere a empresa.

Estes cacifos diminuiem ainda a dispersão de veículos de entrega em ambiente urbano, permitindo a entrega para vários destinatários e evitando a deslocação a variados domicílios, gerando menos emissões de carbono.