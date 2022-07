Novo número da revista “Al-‘Ulyà” apresentado em Loulé

O número 25 da revista “Al-‘Ulyà” vai ser apresentado no sábado, dia 9 de julho, no Arquivo Municipal de Loulé pelas 16:00, anunciou a autarquia.

A revista vai integrar as Atas de Vereação da Câmara Municipal de Loulé de 1585-1586, considerados “documentos de grande importância para compreender a política, a economia e a sociedade de então e aprofundar o conhecimento da história local”, segundo o comunicado.

Estas atas foram transcritas pelo técnico do município e ex-diretor do Arquivo Distrital de Faro, João Sabóia, cuja obra será apresentada por Luís Miguel Duarte.

Esta revista é uma publicação de investigação científica interdisciplinar de divulgação cultural propriedade da Câmara Municipal de Loulé, produzida e editada pela primeira vez em 1992, pelo então Arquivo Histórico Municipal.

É dirigida a um segmento de público especializado mas também aos leitores com o interesse comum pelo estudo e conhecimento na área das Ciências Sociais, das Humanidades e do património histórico-cultural local e regional.

Desde o nascimento da revista, a publicação “permitiu o registo e a difusão sistemática e rigorosa das pesquisas no âmbito da arqueologia, da história local, do património arquitetónico, etnográfico e cultural, alterando a forma de encarar as questões do património histórico-cultural que, por mérito próprio, passaram a ocupar um lugar estratégico no desenvolvimento do município”.

- Publicidade -

A entrada é livre.