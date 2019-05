O Instituto de Cultura Ibero-Atlântica (ICIA) assinala na próxima segunda-feira, 27 de maio, o 159º aniversário do nascimento de Manuel Teixeira Gomes, prestando tributo ao escritor, viajante e ex-Presidente da República portimonense, numa tertúlia volante, intitulada “O ICIA vai à bola com Teixeira Gomes”, a realizar na esplanada do Cloque ao Mar, entre o Mirante e a praia do Vau, a partir das 19h00 até ao pôr-do-sol, tendo por fundo a “paisagem grega” descrita nas suas obras.

Em nota enviada para a nossa redação, João Ventura, presidente da direção do ICIA, explica o duplo significado atribuído ao título do evento: “Ir à bola com…´ é uma locuçāo verbal utilizada na linguagem popular, cujo significado é simpatizar com alguém”. No uso que o ICIA lhe dá neste evento, para além de significar simpatia com Manuel Teixeira Gomes, remete, também, para a temática futebolística desta singular proposta ao pôr-do-sol, com a impressionante paisagem descrita em “Agosto Azul” e em vários trechos de “Regressos” como fundo, o que explica também que no cartaz do evento tenhamos vestido o escritor e ex-Presidente da República com a camisola alvinegra do Portimonense, clube da sua cidade com o qual, a par de Os Belenenenses, o Presidente ´ia à bola´”.

Refere, ainda, João Ventura, que esta “festa de anos” de Teixeira Gomes constitui o contributo do ICIA para o programa da Cidade Europeia de Desporto que Portimão, e contará com a participação de uma formação de jazz composta por alunos da Escola da Bemposta e com uma performance do ator portimonense João Bota.

Segundo Carlos Osório, vice-presidente do ICIA, este evento visa dar a conhecer numa surpreendente publicação a distribuir na ocasião “o grande entusiasmo que Teixeira Gomes tinha pela educação física e pelo desporto em geral, como se encontra comprovado pelas inúmeras presenças enquanto Presidente da República em cerimónias desportivas, patrocínios a clubes, jantares comemorativos, inaugurações, assistindo a desafios de futebol, entregando taças, saudando atletas olímpicos, aplaudindo nadadores, velejadores, ciclistas, corredores e jogadores da bola”.