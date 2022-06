Obra de poesia de Célia Segura apresentada em Castro Marim

O segundo livro de poesia de Célia Segura, intitulado “Pequei por Poetizar tão Tarde”, foi apresentado no sábado, dia 11 de junho, no Revelim de Santo António em Castro Marim, anunciou a autarquia.

A apresentação foi feita pela professora e amiga da autora, Clara Lourenço, numa tarde em que a homenagem de Célia Segura foi feita às mulheres “que diariamente se superam na luta contra os obstáculos que a vida lhes vai propondo”, segundo o comunicado.

“Mais do que um livro, é também uma forma de motivar outros autores, que encontram na escrita a forma para se superarem e auto valorizarem, porque viver feliz é também uma escolha e um caminho, pese embora as muitas adversidades que cada uma atravessa. É também um exemplo de como a amizade e a partilha contribuem para a felicidade individual e coletiva”, acrescenta o município.

A sessão contou com vários momentos em que foram recordadas pessoas importantes da vida da poetisa, com leitura de poemas e música a cargo de André Ramos e Nádia Catarro, além de dança com Guida Montes e Lino Nunes.