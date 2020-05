Obras no refeitório do Centro Escolar de Lagoa já começaram

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

As obras de requalificação e ampliação do refeitório do Centro Escolar de Lagoa já começaram e deverão ficar concluídas ainda antes do final deste ano, anunciou a Câmara Municipal.

Esta intervenção tem como objetivo de contribuir e permitir a criação de melhores condições de utilização e de trabalho à cantina escolar, de forma a responder positivamente às solicitações dos utentes e criar as melhores condições de funcionamento, cumprindo as informações do Ministério da Educação.

A nova sala de refeições terá cerca de 400 metros quadrados, permitindo assim o serviço simultâneo de todas as refeições necessárias e ganhou capacidade para 500 lugares.

A obra foi adjudicada pela Câmara Municipal de Lagoa por cerca de um milhão de euros e tem um prazo de execução de 240 dias.

O atual edifício foi construído na década de 70 e, segundo o comunicado da autarquia, tem vindo a “mostrar-se cada vez mais incapaz de responder às necessidades”.

“O antigo refeitório do edifício estava a funcionar em dois espaços separados e por turnos, devido à sua falta de capacidade para fornecer as 400 refeições necessárias. Não dispunha de instalações sanitárias adequadas aos alunos, nem de áreas destinadas à cozinha e às zonas de apoio conforme as normas definidas na legislação”, concluiu a autarquia.