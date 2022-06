Oficina dos Têxteis inaugurou este sábado

A Rede de Oficinas do projeto Loulé Criativo da Câmara Municipal de Loulé está a crescer e inaugurou, este sábado, dia 18 de junho, no Solar das Palmeiras, em Loulé, a Oficina dos Têxteis,

Este será mais um espaço de trabalho e venda de peças onde será possível visitar os artesãos e vê-los a trabalhar ao vivo. O destaque vai para a tecelagem com a presença do Dorneles Silva e da Susana Mendez, mas também para a joalharia têxtil pela mão da Flávia Ferreira.

A Rede de Oficinas do Loulé Criativo é composta por cinco oficinas localizadas no centro histórico da cidade que pretendem revitalizar artes e ofícios tradicionais, alguns deles marcantes num passado recente da cidade e do concelho de Loulé. Fazem parte da Rede a Casa da Empreita, a Oficina de Caldeireiros, a Oficina do Barro, a Oficina de Relojoeiro e a Oficina de Cordofones.

As Oficinas do Loulé Criativo são espaços de trabalho e venda de peças artesanais onde é possível ver os artesãos a trabalhar ao vivo, a produzir e comercializar diretamente os seus produtos. Nas oficinas, são igualmente dinamizadas experiências criativas e de formação.

Este novo espaço funcionará de segunda a sexta-feira das 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:00. A entrada é livre.