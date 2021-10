Olhanense expressa “imensa tristeza” pela morte de Bernardo Tengarrinha

A direção e corpos sociais do SC Olhanense expressaram este sábado a sua “imensa tristeza” e endereçaram “sentidas condolências” à família do seu antigo jogador Bernardo Tengarrinha, que representou o clube de Olhão na época 2009/2010.

Em nota publicada na sua página de Internet, o clube afirma que “foi com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento do nosso antigo futebolista Bernardo Tengarrinha, com apenas 32 anos, vítima de linfoma de Hodgkins”.

Depois recorda que o jogador foi cedido pelo FC Porto, atuou de rubro-negro durante a temporada 2009/10, ano de regresso ao escalão principal. Com 23 jogos e 2 golos o polivalente atleta contribuiu para a manutenção naquele patamar. Foi também internacional sub21 ao nosso serviço.

“A Direção e todos os Corpos Sociais do Sporting Clube Olhanense, enviam as sentidas condolências a toda a família enlutada”, conclui.

