Câmara lança campanha contra abandono de animais

A Câmara Municipal de Olhão lançou este mês uma nova campanha de sensibilização contra o abandono de animais de companhia nas férias, anunciou a autarquia.

“Na verdade, o abandono de animais ocorre durante todo o ano, e não apenas no verão, mas é neste período que se verifica uma maior incidência. Pareceu-nos que era a altura ideal para passarmos de forma mais vincada a mensagem de que o abandono dos nossos animais nunca é a solução e é, de resto, punido por lei”, refere o vereador com o pelouro do Bem-Estar Animal, Ricardo Calé.

Com apelos como “não abandone quem esteve sempre a seu lado”, ou “adotar uma vida é para toda a vida”, o município pretende sensibilizar ao mesmo tempo que procura fazer face ao crescente aumento de animais a chegarem, quer ao canil municipal, quer aos abrigos das associações do concelho.

Ricardo Calé lembra que “temos vindo a desenvolver nos últimos meses, em várias frentes, e em estreita colaboração com as associações do concelho, um trabalho em prol do bem-estar animal, onde procuramos contrariar os principais fatores que contribuem para o aumento de animais nos abrigos”.

Para além da campanha agora lançada, o autarca recorda o lançamento da construção do novo Centro de Recolha Oficial de Animais, uma obra com mais de 20 anos que se encontra a decorrer.

Relativamente à esterilização, foi assinado recentemente um protocolo entre os municípios de Olhão e Tavira, que visa a partilha de meios logísticos e humanos, no sentido de potenciar as condições para a esterilização em massa de animais.

Desde o início de 2021, o número de animais esterilizados ascende aos 1347 cães e gatos.

Ricardo Calé diz ainda que “não tem sido suficiente. Não existe entidade, pública ou privada, que consiga fazer face a este flagelo sem que todos, enquanto sociedade, façamos a nossa parte, e a nossa parte é encararmos a adoção de um ser vivo como um compromisso para toda a vida, que nos torna responsáveis por eles. Depois, identificar os animais com microchip e esterilizá-los, de forma a acabar, de uma vez por todas, com as ninhadas abandonadas e, como não poderia deixar de ser, não deixarmos para trás os nossos amigos de quatro patas quando vamos de férias”.