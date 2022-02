Olhão: Medida “Derrama Zero” continua em vigor no concelho

A Câmara Municipal de Olhão é uma das autarquias que não vai cobrar derrama em 2022. O valor do imposto sobre o lucro das empresas sediadas no concelho, habitualmente cobrado pelas câmaras municipais, volta a ficar do lado dos empresários.

Olhão é uma das 107 autarquias que, a nível nacional, vai abdicar dessa receita em prol dos investidores locais. “A nossa política é incentivar a instalação de novas empresas, bem como reduzir a carga fiscal das que aqui têm a sua sede”, refere o presidente do município de Olhão, António Miguel Pina.

O autarca recorda ainda que durante os dois últimos anos de pandemia, o município “criou um conjunto de medidas de apoio aos empresários e às empresas do concelho, nomeadamente o não pagamento de taxas de ocupação do espaço público, aliando-se a isso a ‘Derrama Zero’”, que já vigora há vários anos”.

A derrama municipal incide sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), correspondendo à proporção do rendimento gerado na área geográfica de cada município por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território.