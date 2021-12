Pai Natal chega esta semana a Silves 

O Pai Natal vai chegar à Sé Catedral de Silves no dia 19 de dezembro, pelas 10:00, acompanhado pelos seus ajudantes pelas ruas da cidade, anunciou a autarquia.

O Pai Natal vai chegar à Sé Catedral de Silves no dia 19 de dezembro, pelas 10:00, acompanhado pelos seus ajudantes pelas ruas da cidade, anunciou a autarquia.

A visita natalícia parte da Sé Catedral em direção à Praça Al-Muthamid, percorrendo as ruas do centro histórico com animação, música, alegria e surpresas.

Já durante a tarde, às 15:00 e às 16:00, o Pai Natal vai contar histórias natalícias para as crianças, junto à sua casa, ficando depois disponível para tirar fotografias e receber cartas.

A praça de Silves tem ainda disponível uma mini roda gigante, um carrossel, um comboio, decoração, iluminação e um mercadinho de Natal.

PUB