Pai Natal em Lagos dia 7 para animar os mais novos

Lagos abre oficialmente a quadra natalícia, que vai estar preenchida com um vasto programa de atividades, com a chegada do Pai Natal ao centro histórico, no próximo sábado, 7 de dezembro, a partir das 15h.

A cidade e o concelho vestem-se de luz e cor para receber os encantos do Natal. Os visitantes podem passear pelas ruas embelezadas por motivos que vão desde os mais tradicionais aos mais originais e sentir a magia desta época festiva.

Para assinalar esta época do ano tão especial, a autarquia preparou uma programação que promete muita animação de rua, concertos, espetáculos e diversão durante os meses de dezembro e janeiro. O Centro Cultural de Lagos irá receber alguns espetáculos musicais ao longo do mês.

O presépio animado de José Cortes poderá ser visitado a partir do dia 21 de dezembro e até ao dia 4 de Janeiro, entre as 15h e as 19h.

A II Mostra de Doçuras e Frituras Natalícias, assim como o presépio ao vivo, terão lugar na freguesia de Odiáxere, nos dias 21 e 22 de dezembro.

De forma a incentivar a população e os visitantes a usufruírem do centro da cidade e a fazerem compras no comércio local, entre os dias 7 e 31 de dezembro, mediante apresentação de talões de compras iguais ou superiores a 10 €, estes poderão beneficiar de 2 horas de estacionamento gratuito no Parque da Frente Ribeirinha. A partir de dia 16 de dezembro e até dia 1 de janeiro, o estacionamento de rua, em zonas de duração limitada também é grátis.

As atividades de Natal são uma organização da Câmara Municipal de Lagos, com o apoio da ACRAL, Lagos em Forma, freguesia de São Gonçalo de Lagos, freguesia de Odiáxere e Grupo Popular das Portelas.