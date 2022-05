Parque Natural da Ria Formosa celebra 44 anos com Dia Aberto

O Parque Natural da Ria Formosa celebra no sábado, dia 7 de maio, o seu 44.º aniversário com uma programação diversificada e um Dia Aberto para todas as idades em Olhão e Faro, anunciou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O Centro de Educação Ambiental de Marim, em Olhão, vai ter exposições, visitas guiadas, observação de aves, atividades de ciência viva, jogos tradicionais, desportos na natureza e o lançamento do livro “À descoberta da Ria Formosa”.

Em Faro e Olhão vão decorrer passeios de barco, um passeio de segway com guia no Ludo e experimentação de stand up paddle exclusiva para crianças da instituição Nossa Senhora das Candeias.

A terceira edição do Bioblitz integra as comemorações com visitas de exploração da biodiversidade que vão identificar e registar várias espécies de fauna e flora que existem no Centro de Educação Ambiental de Marim.

Todas as atividades são gratuitas e têm como objetivo “sensibilizar a população para o valioso património do Parque Natural da Ria Formosa e revelar um leque de atividades de recreio e lazer que se podem desenvolver em harmonia com a natureza”, segundo o comunicado.

Para a Região de Turismo do Algarve “as atrações naturais de um destino, como as áreas protegidas, são cada vez mais procuradas por turistas com motivações diversas de viagem. É o contacto com a biodiversidade e as culturas locais, através de atividades ao ar livre em paisagens únicas, que reforça a identidade do destino turístico”.