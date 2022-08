Participação do Algarve na Festa do Avante já está a ser preparada

A participação da região algarvia na edição deste ano da Festa do Avante, que decorre entre os dias 2 e 4 de setembro no Seixal, já está a ser preparada desde o final do mês de julho, anunciou o Partido Comunista Português (PCP).

Nos dias 30 e 31 de julho partiu do Algarve cerca de meia centena de militantes e amigos do partido em direção à Quinta da Atalaia, para participarem na primeira jornada de trabalho na construção do pavilhão que vai representar a região e preparar o recinto da festa.

Nas próximas semanas vão decorrer nas praias de todo o Algarve várias ações de divulgação da Festa do Avante, com a disponibilização do “Jornal dos Artistas”, onde se encontram nomes algarvios como Júlio Resende e Dino D’Santiago.

Esta trata-se de uma iniciativa aberta ao público em geral, organizada pelo PCP e cujas entradas para os três dias já podem ser adquiridas nos Centros de Trabalho ou na Ticketline por um valor de 27 euros.