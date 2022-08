PCP ao lado dos trabalhadores do turismo por melhores salários

O Partido Comunista Português (PCP) diz estar solidário com a luta dos trabalhadores do turismo que lutam por melhores salários e mais direitos, anunciou o partido.

O PCP participou uma ação promovida pelo Sindicato da Hotelaria do Algarve na marina de Vilamoura, com a sua direção regional, ao lado de dezenas de trabalhadores do setor do turismo que combatem a precariedade, a desregulação dos horários e a revogação das normas gravosas do código do trabalho.

“Num momento em que aumentam os preços dos bens e serviços essenciais, com o consequente agravamento do custo de vida, e se assiste ao crescimento brutal dos lucros dos principais grupos económicos que se estão a aproveitar da guerra e das sanções e a especular com os preços, mais se justifica o aumento dos salários. No Algarve, e particularmente no setor do turismo, toda esta situação é ainda mais agravada, seja pela sazonalidade, seja pelos elevados custos de habitação, seja ainda pela insuficiência gritante de transportes públicos”, refere o partido em comunicado.

O PCP acrescenta que “não deixa de ser significativo que os grupos económicos deste setor se lamentem da falta de trabalhadores quando na verdade, o que está no origem desse problema, não são os impostos ou a proteção social que se conquistou, mas sim os salários baixos e a exploração que predomina no setor”.

“E não são os salários dos trabalhadores que esmagam as micro, pequenas e médias empresas algarvias, são sobretudo os lucros astronómicos dos grupos económicos – juros e comissões, portagens, energia, seguros, comunicações, etc – resultantes do seu poder e domínio sobre a economia e a vida nacional”, salienta.

O PCP reafirma ainda que “não existe incompatibilidade entre um setor turístico dinâmico e sustentável e a valorização dos direitos dos trabalhadores e dos seus salários. É isso que se impõe e não o caminho do empobrecimento e exploração de milhares de trabalhadores na região”.