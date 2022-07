PCP promove comício de verão em Faro com João Ferreira

O Partido Comunista Português (PCP) está a promover um comício de verão em Faro, no sábado, dia 23 de julho, com a participação de João Ferreira.

O comício decorre a partir das 21:00, no Largo da Pontinha, organizado pela Comissão Concelhia de Faro do PCP.

A iniciativa “apontará a guerra, as sanções e os aproveitamentos que delas faz o grande capital, a juntar às consequências das medidas que vinham da pandemia e que estão a pesar negativamente na evolução da situação económica e social do país, com o Algarve particularmente exposto à tendência para o agravamento das condições de vida, aumento da exploração e a degradação dos serviços públicos”, segundo o comunicado.

“A generalidade da população vê-se confrontada com um brutal aumento do custo de vida e a degradação de salários e pensões enquanto os grupos económicos e financeiros acumulam lucros e alastram as injustiças e desigualdades sociais”, acrescenta o partido.

O PCP considera que a resposta para estes problemas seria “o aumento dos salários e pensões, controlar o aumento dos preços e travar a especulação, assegurar direitos e condições dignas de trabalho, defender e reforçar os serviços públicos e as funções socias do estado”.

O comício pretende ainda promover a Festa do Avante.