Pirilampo mágico 2021 chegou a São Brás de Alportel

O município de São Brás de Alportel associa-se uma vez mais à campanha do Pirilampo Mágico, que celebra 35 anos e visa o apoio a um conjunto de 85 diferentes instituições sem fins lucrativos que prestam apoio a pessoas com deficiência mental, divulgou a autarquia.

A campanha do Pirilampo Mágico é organizada a nível nacional, desde 1986, pela Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (FENARCI), que tem por missão desenvolver a qualidade e sustentabilidade das respostas disponibilizadas por estas cooperativas, e através destas promover os direitos da cerca de 25 mil pessoas com deficiência mental.

Esta iniciativa é desenvolvida em parceria com a RDP- Antena 1 e RTP + e conta com o apoio do Banco Montepio e dos CTT.

No Algarve, a campanha está a ser dinamizada até 7 de novembro pela Associação Algarvia de Pais e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais, que está a dinamizar ações no município são-brasense.

A Campanha do Pirilampo Mágico, criada há 35 anos, em 1986, tem por objetivos informar e sensibilizar a opinião pública sobre a problemática da pessoa com deficiência intelectual e/ou multideficiência, procurando salvaguardar o direito à igualdade de oportunidades e o exercício da cidadania plena desta população; defender a integração das pessoas com deficiência intelectual e/ou multideficiência, respeitar a sua diferença, tendo em conta a rentabilização do seu potencial e angariar fundos em favor das Cooperativas de Solidariedade Social e outras organizações congéneres.

A venda do Pirilampo Mágico em diversos espaços do concelho, bem como a sensibilização da campanha junto da população em geral e em especial juntos dos mais jovens, visa promover uma maior consciencialização e tolerância face à diferença e à necessidade de inclusão de todas as pessoas na sociedade, independentemente das suas limitações.

