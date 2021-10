Piscinas de Loulé e Quarteira inspiram concurso fotográfico

Os Complexos de Piscinas Municipais de Loulé e Quarteira vão servir de inspiração e cenário para o novo concurso de fotografia do município, no âmbito do Dia Nacional da Água, anunciou a autarquia.

O concurso “Água para que te quero” está inserido no projeto “Na Piscina Cuidamos da Água”, em parceria com a Universidade do Algarve e tem como tema central “Cuidar da Água”.

Durante o mês de outubro, os munícipes e utentes das infraestruturas desportivas poderão participar no concurso nas categorias de “Água e Natureza”, “Amar o Mar”, “Água e Atividades Humanas” e “Água, Conservação e Sustentabilidade”.

As fotografias serão posteriormente avaliadas por um júri, de onde vão sair as três melhores segundo critérios de originalidade, qualidade e enquadramento do tema.

Serão ainda selecionadas outras fotografias que ficarão expostas num espaço municipal ainda por definir.

O primeiro classificado vai receber entrada gratuita durante seis meses no Complexo de Piscinas Municipais de Loulé e Quarteira, um bilhete para o festival MED de 2022, dois bilhetes para espetáculos do município à escolha e ainda o Cartão de Amigo do Cineteatro Louletano com a primeira anuidade.

O segundo lugar leva para casa a entrada gratuita durante seis meses nos complexos, um bilhete para o festival MED do próximo ano e para um espetáculo do município à escolha e o Cartão de Amigo do Cineteatro Louletano com a primeira anuidade.

Já o terceiro lugar ganha a entrada gratuita durante seis meses no complexo das piscinas e o Cartão de Amigo do Cineteatro Louletano com a primeira anuidade.

