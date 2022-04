“Por este mar adentro” apresentado amanhã na Casa do Meio-Dia

A 30 de abril, sábado, pelas 18:00, Ana Isabel Soares irá apresentar o livro “Por este mar adentro”, da autoria de Maria da Graça Ventura, na Casa do Meio-Dia, em Loulé.

“Ao longo do século XVI e durante toda a União Ibérica, a fronteira algarvia manteve-se permeável, fruto da mobilidade partilhada por algarvios e andaluzes. Legal ou ilegalmente, a gente do mar do Algarve participava na Carreira das Índias Ocidentais, fornecendo barcos, apetrechos, mão-de-obra qualificada e abrigo para as armadas da Guarda (…)”.

“Por Este Mar Adentro” recupera os percursos de vida dos protagonistas deste fluxo migratório e ressitua historicamente o Algarve na dinâmica económica do espaço atlântico.

Maria da Graça Ventura, doutorada em Letras pela Universidade de Lisboa (UL), é investigadora integrada no Centro de História da mesma universidade, investigadora associada no Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa (CHAM), membro da Asociación Española de Americanistas e da Associação de Historiadores Latino Americanistas Europeus.

Esta é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Loulé e da Sul, Sol e Sal–Editores.