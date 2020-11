Portimão prepara Natal com campanha para cumprimento de regras sanitárias

O Município de Portimão colocou em marcha esta quinta-feira, 5 de novembro, a campanha pública “Eu quero o meu Natal – Eu Escolho Cumprir”, ação que visa sensibilizar a população para que reforce o escrupuloso cumprimento das regras sanitárias em vigor.

O principal objetivo da campanha prende-se com a necessidade que existe por parte da população de condicionar os comportamentos de hoje, escolhendo cumprir as normas sanitárias de combate à pandemia, para que possa usufruir de uma época natalícia com a normalidade possível, evitando, entre outras coisas, que Portimão faça parte da lista de municípios com fortes restrições no dia-a-dia devido ao elevado número de casos de covid-19.

Para o efeito, o Município de Portimão conta com o empenho de todas as pessoas, que “deverão respeitar as medidas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, em especial no que toca ao uso de máscara, ao distanciamento social, à lavagem constante das mãos, à etiqueta respiratória e à utilização da APP “Stayaway Covid”, entre outras”, enuncia o município.

Uma das curiosidades desta campanha é que os cidadãos de Portimão têm ao seu dispor uma moldura digital, para as sua fotos de perfil na rede Facebook, para que dessa forma também possam sensibilizar e aderir à iniciativa “Eu quero o meu Natal – Eu Escolho Cumprir”, essa moldura encontra-se disponível em www.facebook.com/profilepicframes/selected_overlay_id=3449791975099681.

Carlos Pacheco, Janine Medeira, autora do blogue Poupadinhos e com vales, o Moce d’um cabreste, os Giletes d’aço, Hugo Mendes, André Duarte, Jake Barroso, Rafaela Araújo, Rodrigo Dias, Rita Gomes são algumas das caras conhecidas dos portimonense que se juntam a esta causa, dando a cara em vídeos de sensibilização, que serão a partir da próxima semana, e até ao natal, partilhados nas redes sociais oficiais do município.