Portimonense derrotado pelo Estoril Praia

O Portimonense foi esta tarde derrotado pelo Estoril Praia, que marcou dois golos num jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O Portimonense não conseguiu marcar nenhum golo e acumula 12 jogos de futebol sem vitórias, seis empates e seis derrotas, enquanto o Estoril Praia regressou aos triunfos.

A jogar em casa, o Estoril Praia adiantou-se no marcador com um golo do espanhol Mboula, aos 29 minutos, com Francisco Geraldes a ampliar a vantagem aos 46.

Com este trunfo, o Estoril Praia, que não vencia há três jogos (duas derrotas e um empate) está em sexto lugar na I Liga, com 34 pontos, enquanto o clube de Portimão aumentou o ‘jejum’ de jogos sem triunfos e é 10.º, com 29.

Marcadores:

1-0, Jordi Mboula, 29 minutos.

2-0, Francisco Geraldes, 46.

Equipas:

– Estoril Praia: Dani Figueira, David Bruno (Carles Soria, 86), Bernardo Vital, Nahuel Ferraresi, Joãozinho, Gamboa, Francisco Geraldes (Rosier, 74), André Franco, Jordi Mboula (António Xavier, 82), Arthur Gomes (Bruno Lourenço, 86) e Leonardo Ruiz (André Clóvis, 74).

Suplentes: Thiago Rodrigues, Carles Soria, André Clóvis, Bruno Lourenço, Rosier, Lucho, Romário Baró, António Xavier e Patrick William.

Treinador: Bruno Pinheiro.

-Portimonense: Samuel Portugal, Dacosta (Sana, 56), Willyan Silva (Anderson, 79), Lucas Possignolo, Filipe Relvas, Pedro Sá (Luquinha, 66), Carlinhos, Lucas Fernandes (Fabrício Santos, 46), Shoya Nakajima, Ivan Angulo (Wilinton Aponza, 79) e Welinton Júnior.

Suplentes: Payam, Henrique Jocu, Fabrício Santos, Anderson, Luquinha, Lazaar, Imbula, Sana e Wilinton Aponza.

Treinador: Paulo Sérgio (substituído no banco por Bruno Veríssimo devido a castigo).

Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Dacosta (36), Pedro Sá (55), Nahuel Ferraresi (57), André Franco (84), Welinton Júnior (90) e Rosier (90+3).

Assistência: 1.378 espetadores.