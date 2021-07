Portimonense empata com Sporting de Braga que estava em estágio

O Portimonense e o Sporting de Braga empataram este sábado 1-1, em jogo particular entre as duas equipas da I Liga de futebol, que marcou o fim do estágio dos bracarenses no Algarve.

O avançado espanhol Abel Ruiz colocou os minhotos na frente do marcador com um golo madrugador, aos dois minutos, e Fabrício igualou a partida ainda na primeira parte, na conversão de uma grande penalidade (21).

No jogo realizado à porta fechada no Estádio Municipal de Portimão, as duas equipas alinharam sem reforços nos ‘onzes’ iniciais.

Os algarvios somam dois empates e uma derrota em três jogos na pré-época, enquanto os bracarenses levam três vitórias e três empates em seis encontros particulares.

A época arranca oficialmente para o Portimonense na sexta-feira, na receção à Académica para a Taça da Liga, enquanto o Sporting de Braga realiza na próxima semana mais dois particulares, frente a Marselha (dia 21) e Paços de Ferreira (24), ambos no Municipal de Braga.

