Portugal bate Eslováquia no Torneio do Algarve de sub-17

PUB

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 venceu hoje a Eslováquia por 4-1, no segundo encontro do 44.º Torneio Internacional do Algarve, realizado no Estádio Municipal de Lagos.

Depois do empate a um golo no desafio de estreia, ante a Alemanha, a equipa comanda por José Lima garantiu o triunfo com tentos de Tiago Andrade, aos 20 minutos, João Gonçalves (87), Ivan Lima (88) e Diniz Rodrigues (90+3), enquanto Vladimir Vlko (66) anotou o golo dos eslovacos.

Na terça-feira, a seleção portuguesa encerra a participação no torneio, face à Espanha, no Parchal, a partir das 12:00.

JA | Lusa