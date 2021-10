Portugueses salvaram o verão algarvio

Com avanços, recuos e solavancos nos fluxos dos nossos principais mercados emissores, foi aos visitantes portugueses que coube a “árdua tarefa” de salvar o verão algarvio. Salvaram-no, mas não a ponto de atingir os desejáveis números do período pré-pandemia, sobretudo 2019. Com a ajuda dos principais líderes empresariais nos setores do Comércio e Turismo, o seu JORNAL do ALGARVE faz esta semana o balanço do que foi o verão turístico da região

Os turistas portugueses escolheram o Algarve e com isso salvaram o verão, de acordo com todos os dados estatísticos e constatações empíricas confessadas ao JA pelos principais líderes empresariais ligados ao Comércio e Turismo da região, com quem falámos esta semana.

Os empresários reconhecem até que os resultados dos últimos meses superaram as expectativas mais pessimistas, que se baseavam num verão de 2020 quase catastrófico, por via da pandemia, das restrições impostas à circulação de pessoas e das crises económica e social que aquele ano trouxe consigo.

Ainda assim, face a 2019 os números de ocupações hoteleiras e vendas do comércio teimam em ter enfeites de “setinhas” de sentido descendente, pois a escolha algarvia dos portugueses não chegou para compensar as quebras no turismo de estrangeiros. Afinal, diz-se nos meios empresariais, os outros europeus mais não fizeram do que os nossos, do mercado interno: passaram férias “lá dentro”. Isto sem contar com os autênticos “solavancos” que os Governos dos mercados emissores impuseram aos seus nacionais, que os impediam de sair. Foi o caso do Reino Unido, com avanços e recuos impostos pelo Executivo de Boris Johnson, liberalizando saídas para logo a seguir obrigar os turistas britânicos a quarentenas dissuasoras.

(…)

João Prudêncio

(leia a notícia completa no Jornal do Algarve de 7 de outubro de 2021)

