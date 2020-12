Praias dos Aveiros e Maria Luísa terão novos acessos

Já começaram as obras de melhoramento nos acessos pedonais às praias dos Aveiros e Maria Luísa, no concelho de Albufeira, obras que se prevê venham a ter um custo aproximado de 140 mil euros. E deverão ficar concluídas no início de fevereiro do próximo ano, anunciou o município.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira refere que as intervenções têm por objetivo melhorar as condições de acessibilidade às referidas zonas balneares, bem como incentivar os passeios pedonais sempre que possível.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira que, no passado dia 2 de dezembro se deslocou ao local acompanhado pelo vereador Rogério Neto, responsável pelo pelouro do Ambiente, para falar com o empreiteiro da obra e verificar o arranque dos trabalhos, refere que o melhoramento dos acessos às praias “é fundamental para que residentes e turistas possam usufruir da beleza da nossa costa”.

“As praias de Albufeira são reconhecidas internacionalmente pela sua beleza e qualidade ambiental, e não é por acaso que há cinco anos consecutivos temos todas as praias do concelho com Bandeira Azul, das quais 13 classificadas como praia acessível”, sublinhou.

Acrescenta que também neste aspeto, “o Município continua a trabalhar para chegar mais longe, para que todos, independentemente da sua condição física, possam desfrutar das nossas magníficas praias com todas as condições de segurança”.

As obras nas praias dos Aveiros e Maria Luísa fazem parte do plano de trabalhos que o Município desenvolve regularmente com vista à manutenção e melhoramento das condições de segurança e acessibilidade de toda a zona costeira do concelho.

Na praia dos Aveiros, o acesso pedonal era feito por um caminho de terra batida, que agora irá ser melhorado através da construção de um novo acesso em calçada e uma escadaria com uma inclinação máxima de 6% entre patamares. Os degraus têm pouca altura e a escada uma largura média de 2 metros lineares, nas zonas onde tal seja possível, para que seja fácil e convidativo empreender a caminhada em direção à praia. No final das escadas será feito o encaminhamento das águas pluviais que irão desembocar o mais próximo possível do areal.

Para o efeito já se deu início aos trabalhos de remoção de terras, muro, vedação e vegetação existentes no local para que seja possível reconstruir com uma cota mais baixa, de forma a tornar o acesso o mais acessível possível.

Na Praia Maria Luísa, a escada de acesso ao areal, que atualmente se encontra bastante danificada e com problemas de desnivelamento, irá, também, ser reparada. A obra consiste na reconstrução da escadaria com aplicação de pavimento de lajetas pré-fabricadas em betão, respetivo nivelamento, substituição dos bancos forrados a azulejo, que se encontram partidos, e na zona do areal será feito o reforço da escadaria em madeira e o encaminhamento das águas pluviais. À semelhança da intervenção anterior, será acautelada a inclinação máxima dos patamares da escada com um máximo de 6%, com vista a melhorar a acessibilidade.

Prevê-se que duas obras, que implicam um investimento na ordem dos 140 mil euros, fiquem concluídas no início de fevereiro do próximo ano, conclui a autarquia.

