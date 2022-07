Prepare-se para um sábado com temperaturas superiores a 35º

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje 16 distritos em aviso laranja devido ao calor, com a temperatura mais elevada prevista para Santarém, com 42 graus Celsius.

Faro, com 35º e Viana do Castelo, com temperatura máxima de 32º C, são as exceções num mapa alaranjado, com o IPMA a prever temperaturas de 41º no distrito de Évora e de 40º nos de Braga, Lisboa e Beja.

Nos restantes, as máximas vão oscilar entre 33º e 39º.

As mínimas devem oscilar entre 16º e 25º no Continente, 18º e 20º na Madeira, e 17º e 18º nos Açores.

Na escala de avisos do IPMA, que tem o vermelho como o mais grave, o laranja refere-se a uma “situação meteorológica de risco moderado a elevado”.

O amarelo avisa para uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

A previsão do IPMA para hoje em Portugal Continental é de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo e vento a predominar do quadrante leste.

O IPMA prevê uma pequena descida da temperatura máxima na faixa costeira do Norte e Centro, e uma pequena subida nas regiões do interior.