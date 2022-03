Presidente da Eurorregião visita o Comando Regional da Proteção Civil

No final da visita, que decorreu esta semana em Loulé, o também presidente da Andaluzia referiu que teve a oportunidade “conhecer o quão bem se trabalha no Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve”. A visita serviu de monte para anunciar novos projetos para aquela estrutura.

PUB

Uma delegação liderada pelo presidente de Andaluzia (Espanha), Juan Manuel Moreno Bonilla e que contou com a participação dos presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, António Ceia da Silva e do Algarve, José Apolinário, foram recebidos na passada quinta-feira pelo presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo e pelo Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Vítor Vaz Pinto, nas instalações do Comando Regional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A jornada iniciou-se com um briefing sobre a Rede Estratégica de Proteção Civil da região e logo de seguida, o presidente de Andaluzia visitou as áreas de gestão de emergências, nomeadamente a Sala de Operações e Comunicações, a Sala de Comando e Controlo e a Sala de Situação e Apoio à Decisão, onde foi possível explicar o conceito de operação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) em Portugal, bem como os mecanismos de resposta ao abrigo do acordo bilateral com Espanha, que permite a intervenção imediata, sem formalismos, em ataque inicial a ocorrências numa área territorial de 25 km para cada lado da fronteira luso-espanhola, em articulação direta com os serviços homólogos de Andaluzia.

A exposição estática postada no exterior do edifício permitiu dar a conhecer a mobilidade das capacidades tecnológicas de apoio à decisão e de comunicações de emergência, bem como os instrumentos de comando e controlo que permitem materializar nos teatros de operações, e na sua plenitude, o Sistema de Gestão de Operações (SGO).







A visita culminou com a passagem pela Base de Helicópteros em Serviço Permanente (BHSP), infraestrutura aeronáutica fundamental para a sustentação da operação de meios aéreos de emergência e proteção civil na região, e que, através do projeto CILIFO – Centro Ibérico de Investigação e Combate aos Incêndios Florestais, financiado pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Interreg VA Espanha – Portugal, inicia nas próximas semanas a obra de ampliação que permitirá alargar a operação para cinco aeronaves, em permanência (mais três do que na atual capacidade) e a instalação das capacidades de manutenção especializada.

Além da obra na BHSP de Loulé, que prevê um investimento de 2,9 milhões de euros, estão em fase de adjudicação, pelos respetivos municípios, os procedimentos para construção de dois Centros de Meios Aéreos (CMA), designadamente em Cachopo (Tavira) onde se prevê investir 2,5 milhões de euros e em Monchique quase dois milhões de euros, igualmente financiados em 75% por fundos comunitários.

Os Bombeiros do Algarve terão também uma melhoria significativa na Unidade Local de Formação (ULF) da Escola Nacional de Bombeiros em Castro Marim numa operação em adjudicação por quase 1,2 milhões de euros e que vem fomentar a capacitação do principal Agente de Proteção Civil.

Para o futuro, o Comandante Regional partilhou os projetos propostos para o atual quadro de cooperação nesta Eurorregião que inclui a edificação de um Centro inovador de formação e treino para os atores do sistema de emergência e proteção civil e a revisão do estudo de risco sísmico e tsunami do Algarve com a atualização dos instrumentos de apoio ao planeamento e à resposta, como é o caso do simulador, bem como os sistemas de aviso à população.