Presidente da República de Cabo Verde recebido em festa

O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, foi recebido em festa em Loulé no sábado, dia 30 de julho, no Salão do Centro Paroquial da cidade, anunciou a autarquia.

Os jovens da Associação Esperança e Paz receberam o presidente ao som do “Cântico da Liberdade”, o hino nacional de Cabo Verde, depois de uma sessão protocolar nos Paços do Concelho e uma visita aos Banhos Islâmicos e à Casa Senhorial do Barreto.

“A diáspora cabo-verdiana continua a ser Cabo Verde em qualquer parte do mundo. Somos pessoas de muito trabalho, mas a nossa terra está sempre no pensamento e no sangue!”, refere a representante da comunidade, Filomena Varela.

O autarca de Loulé, Vítor Aleixo, recordou que foi há mais de meio século que chegaram à cidade os primeiros cabo-verdianos, aquando da construção da fábrica de cimento da Cimpor, que veio “agitar a vida da pacata vila de então”.

“Desde então, esta comunidade não parou de aumentar, dando um contributo ativo para o desenvolvimento económico, social e cultural deste território”, frisou.

No seu discurso, além de referir nomes como Dino D’Santiago ou Vigário-Geral Carlos César Chantre, recordou aqueles que trabalham nos setores da restauração, hotelaria ou construção civil como exemplos da “preciosa participação da comunidade cabo-verdiana na vida e funcionamento do concelho de Loulé, da sua inserção e cooperação para o prestígio e reconhecimento nacional e internacional do município”.

“Os pequenos detalhes que mostram a grandeza de um município como o de Loulé. Somos um país aberto, um país que se projeta no mundo, um país com uma alma do tamanho do mundo”, disse o Presidente da República de Cabo Verde, emocionado.

“Temos as nossas dificuldades e os nossos desafios”, assumiu o chefe de Estado, como a seca severa, a escassez de água, a desertificação ou os problemas com a atividade turística, “motor da atividade económica”, que surgiram com a pandemia.

Neste dia o Presidente da República de Cabo Verde recebeu das mãos do autarca de Loulé a “Chave do Humanismo”, uma peça concebida pelo Loulé Design Lab e que apenas foi atribuída a José Ramos Horta, atual Presidente da República de Timor Leste e Nobel da Paz em 1996, e ao Primeiro-Ministro António Costa.

O Embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, anunciou que em breve Loulé terá um Consulado e um Cônsul de Cabo Verde no Algarve.

Este responsável disse que o consulado no Algarve, sedeado em Portimão, vai passar em breve a funcionar em Loulé, área onde residem mais cabo-verdianos que até agora tinham alguma dificuldade em tratar dos seus assuntos devido à distância do local.

Jorge Santos, Ministro das Comunidades, foi outras das presenças de Estado nesta visita que também esclareceu algumas das dúvidas da comunidade que reside no Algarve.