Primeiros dois linces de 2020 nascem no Centro de Reprodução de Silves

Pela terceira vez, a fêmea Jabaluna “deu à luz”, no dia 6 de abril, no Centro Nacional de Reprodução em Cativeiro do Lince Ibérico, em Silves, naquele que foi o primeiro parto da espécie no Centro em 2020, anunciou o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB).

Teve duas crias, aparentemente saudáveis, e uma outra que nasceu com pouca vitalidade e acabaria por não vingar após o parto.

Estas crias são fruto do seu emparelhamento com o macho Hermes e a fêmea parece estar a atendê-las bem, tendo em conta o perfil maternal que tem mantido ao longo dos anos.

Jabaluna, de 8 anos de idade, chegou ao CNRLI proveniente do Centro de Cría El Acebuche, em Doñana, onde nasceu em 2012, numa ninhada de Boj e Damán-II, juntamente com dois irmãos. Teve duas gestações anteriores no CNRLI, tendo gerado no total 7 crias, das quais apenas 3 sobreviveram. Hermes, o pai, é filho de Caña e Flecha e nasceu no Centro de Cría de La Olivilla, em Jaén. Já foi pai de 3 ninhadas no CNRLI, com Fresa (4 crias) e Jabaluna (7 crias), das quais sobreviveram 7 crias, tendo 4 sido reintroduzidas na natureza.

Segundo o ICNB, aguardam-se para os próximos dias os partos de Fresa, Juncia e Juromenha, previsivelmente já durante o próximo fim-de-semana.

“A natureza continua a fazer-se sentir em Silves e já temos mais 2 linces novos em Portugal, o que é um motivo de esperança para o seu futuro. Todos juntos, quer no Centro de Reprodução, quer na área de reintrodução e em conjunto com as populações e os agentes locais continuamos a trabalhar em prol da preservação desta espécie”, afirma-se no comunicado do ICNB.