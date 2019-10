ProAction reflexão sobre Educação Ambiental

O Centro Europe Direct Algarve receberá, no próximo dia 29 de outubro, o ProAction Café, uma iniciativa da Agência Portuguesa do Ambiente- Administração Regional Hidrográfica (ARH) do Algarve, no âmbito da SEIVA2019. O ProAction Café terá lugar na sala G da CCDR Algarve, Praça da Liberdade, 2, em Faro, entre as 14h30 e as 17h30. Helena Barracosa (CCMAR/AEJD) e Maria da Conceição Santos (APM/AETC) são as formadoras responsáveis pela dinamização da ação.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, através do Centro Europe Direct, criou este projeto, de modo a desenvolver e aprofundar conversas importantes entre os participantes, sobre a Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA2020).

“A ENEA2020 foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2017 de 8 de junho e pretende estabelecer um compromisso colaborativo, estratégico e de coesão na construção da literacia ambiental em Portugal, através de uma cidadania inclusiva e visionária que conduza a uma mudança de paradigma civilizacional, traduzido em modelos de conduta sustentáveis em todas as dimensões da atividade humana. A concretização desta Estratégia prevê dezasseis medidas enquadradas por três objetivos estratégicos entre eles a Educação Ambiental Participada no qual se insere esta ação. As estratégias nacionais por sua vez articulam-se com os objetivos da política ambiental europeia até 2020 e com a visão a mais longo prazo, que define qual deverá ser a situação em 2050, com o apoio de programas de investigação, legislação e financiamento específicos, com o objetivo de proteger, conservar e melhorar o capital natural da União Europeia, transformando-a numa economia verde, competitiva, hipocarbónica e eficiente do ponto de vista da utilização dos recursos e proteger os cidadãos europeus de pressões e riscos para a saúde e o bem-estar relacionados com o ambiente”, explica a CCDR.

O evento terá um mínimo de 15 participantes e um máximo de 30 pessoas, com inscrições obrigatórias. Os técnicos de educação ambiental, técnicos da administração central e todos os interessados, deverão inscrever-se até 27 de outubro em https://forms.gle/P5uhCA9sPvaFfxYF9. Os professores terão de inscrever-se através do Centro de Formação da Ria Formosa (ACD – ação de curta duração acreditada).

Na sala contígua poderá ainda visitar a exposição A Terra, em colaboração com o Município de Lagoa, que acolhe grupos do pré-escolar, 1.º e 2.º ciclos para visitas orientadas pelo Europe Direct Algarve, associadas a ação da União Europeia nestas temáticas, até 2 de dezembro.

Para mais informações sobre a ação veja aqui.