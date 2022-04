Professor da UAlg representa a Agência Universitária da Francofonia

Manuel Célio Conceição, docente da Universidade do Algarve (UAlg) e investigador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), foi nomeado representante da área das Ciências Humanas na Agência Universitária da Francofonia (AUF), organismo internacional com sede no Canadá.

Manuel Célio Conceição desempenha também funções como presidente da rede Lexicologia, Terminologia e Tradução (LTT), agora nomeada como membro do conselho das redes, órgão consultivo do reitor da AUF, constituído por dez representantes de outras tantas áreas científicas ou de trabalho.

“Sendo o presidente desta rede, em que represento o CIAC, cabe-me participar no referido conselho com as funções de representante da área das ciências humanas. Esta participação contribuirá para dar visibilidade à UAlg e para a sua internacionalização”, conclui Manuel Célio Conceição.

A AUF é a maior rede de universidades do mundo, agrega 1007 universidades de 119 países. Das universidades portuguesas são membros a Universidade de Coimbra e a Universidade de Aveiro.