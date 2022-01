Profissionais de saúde algarvios recebem concertos de agradecimento

Os profissionais de saúde do Algarve vão receber um evento musical de agradecimento no dia 12 de janeiro, entre as 15:30 e as 19:00 na Unidade Hospitalar de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), anunciou a instituição.

O evento dedicado aos profissionais de saúde intitulado “Obrigado” vai decorrer no recinto exterior, junto à entrada principal do hospital e será transmitido em direto através da página de Facebook da Câmara Municipal de Portimão.

A música fica a cargo dos Vol’Art Ensemble, Cremilde, Mateus Verde e Zé Manuel Martins, acompanhados de dezenas de técnicos e elementos da equipa de produção.

Este evento tem como objetivo “agradecer a enorme dedicação e esforço dos profissionais de saúde nestes últimos tempos, trazer uma lufada de esperança e positividade a todos os utentes do CHUA que se viram forçados a passar a quadra festiva longe dos seus familiares, servindo também para criar alguma economia ao setor artístico e cultural ainda em recuperação”, segundo o comunicado.