Programa Pro_Mov anuncia lançamento de laboratório de formação na região

O programa Pro-Mov, através do qual se pretende requalificar 25 mil portugueses desempregados até 2025, vai ser reforçado com o lançamento de cinco novos laboratórios de formação, um deles no Algarve, anunciaram esta quarta-feira as entidades promotoras.

Inserido na iniciativa europeia “Requalificação para o emprego”, em inglês Reskilling 4 Employment (R4E), em Portugal o Pro_Mov é promovido pela Sonae, SAP, Nestlé, Associação Business Roundtable Portugal (BRP) e pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) em cooperação com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e outras empresas do setor privado.

Os novos cinco laboratório, a lançar durante o ano de 2022, vão juntar-se ao laboratório de indústria lançado em 2021, no Porto, permitindo alargar o programa a várias regiões do país nomeadamente Alcoitão, Évora, Alverca, Coimbra, Faro e Lisboa, bem como as áreas de atividade a atividades tão distintas como agricultura, ‘green jobs’, assistência médica e digital.

O anúncio deste alargamento foi feito esta quarta-feira no final de uma sessão de trabalho que juntou na sede da Nestlé, em Linda-a-Velha, as diversas empresas e entidades públicas, e que contou com o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes.

A informação divulgada refere que a previsão é que até 2025 sejam lançados 30 cursos e abertas 600 turmas, sendo ainda precisado que nesta fase, os laboratórios incluem perfis profissionais nas áreas da assistência médica, como auxiliares de ação médica, assistentes geriátricos, e analistas químicos; do digital, como software developers; bem como de eletricistas de instalações sustentáveis, no âmbito dos ‘Green jobs’ ou ainda, ao nível da agricultura, de operadores agrícolas especializados em viticultura e olivicultura.

No âmbito da indústria estão em causa perfis profissionais de operadores eletromecânica, técnicos de manutenção industrial e operadores de manutenção industrial.