Projeto Atlazul vai acelerar o crescimento azul e a economia do mar

No quadro da cooperação transfronteiriça entre as regiões do Algarve, Alentejo e da Andaluzia, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve e o Fórum Oceano vão desenvolver uma parceria focada no crescimento azul e na economia do mar.

O objetivo do projeto Atlazul é identificar desafios e oportunidades, bem como criar redes que promovam a especialização da área transfronteiriça em Crescimento Azul, desenvolver ações inovadoras no campo das políticas de Crescimento Azul relacionadas aos processos metabólicos que forneçam novas soluções com apoio digital e a melhoria do conhecimento terrestre e marinho.

O projeto integra os objetivos da Eurorregião Alentejo – Algarve – Andaluzia (EuroAAA), com a participação adicional da Galiza e visa aprofundar as oportunidades, promovendo políticas de Crescimento Azul que explorem as sinergias derivadas das relações construtivas entre os diferentes setores que operam neste domínio.

O desenvolvimento deste projeto visa a obtenção de sinergias entre setores da economia azul, explorando novas oportunidades de investimento empresarial e a melhoria da competitividade das empresas envolvidas, nos domínios da pesca e da aquicultura, do turismo costeiro, da reparação e construção naval, e da biotecnologia; a recolha e transferência de conhecimento nos domínios da pesca, aquicultura, turismo, portos e biotecnologia; identificação do potencial de Crescimento Azul em cada região, coordenação e complementaridade de Estratégias Regionais de Crescimento Azul e formas adequadas de governança; estabelecimento de uma Aliança Marítima Atlântica entre os territórios participantes e criação dos respetivos Conselhos Regionais de Crescimento Azul.

Na fase de escolhas e mobilização de entidades e empresas, as opções de trabalho serão centradas no conhecimento, investigação e ciência, nos portos e infraestruturas portuárias, na aquicultura e algas, na reparação e construção naval, de acordo com a CCDR.

Após a reunião de arranque do projeto e da parceria entre a CCDR e o Fórum Oceano, está prevista uma sessão pública no final do mês de maio.