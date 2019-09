Projeto ensina cidadãos a utilizar serviços de saúde online

O Palácio Gama Lobo, em Loulé, receberá no próximo dia 18 de setembro, pelas 11h30, o lançamento de um projeto que tem como objetivo formar e apoiar os cidadãos, nomeadamente, os mais idosos, para que estes saibam utilizar os serviços de saúde online, como marcação de consultas, solicitar receitas eletrónicas ou documentos.

Um projeto da autoria do Centro Académico de Investigação e Formação do Algarve (ABC – Algarve Biomedical Center), que o vai ser executado em parceria com a Câmara Municipal de Loulé e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.

Já no dia 18 de setembro, “o ABC vai começar a formar várias pessoas no concelho de Loulé, as quais irão, por sua vez, às juntas de freguesia, IPSS, lares, instituições de saúde, escolas, etc., onde vão ensinar quem tem possibilidade de utilizar diretamente as novas tecnologias, mas não o sabe fazer, bem como formar, nestes locais, pessoas que estarão sempre disponíveis para prestar estes serviços a quem não tem qualquer contacto com tecnologia”, explica o município.

Este projeto irá iniciar em Loulé, mas deverá estender-se a todo o Algarve em 2020, prevendo-se que no último trimestre do próximo ano possa estar a ser implementado no resto do país.

O objetivo do ABC é melhorar o acesso à informação, particularmente, de populações mais vulneráveis, devido à idade ou ao isolamento geográfico.