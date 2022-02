Projeto ibérico recebe dois milhões de euros para preservar coelho-bravo

A preocupante situação populacional do coelho-bravo e a tendência de declínio que esta espécie tem registado nos últimos anos levaram à união de esforços entre entidades portuguesas e espanholas para evitar o progressivo declínio desta espécie e inverter os respetivos impactes ambientais e socioeconómicos.

Nesse sentido, foi produzida uma candidatura “Life” que deu origem ao projeto “Life Iberconejo” (Life 20 GIE/ES/000731), que teve início a 01 de outubro e com conclusão prevista para o final de 2024. O orçamento total para a preservação da espécie é de 2.103.880 milhões de euros.

O projeto tem como unidade geográfica de trabalho, sensivelmente, a metade centro e sul da Península Ibérica e é coordenado pela Asociacion para la Defensa de la Naturaleza (WWF Espanha). As 14 entidades beneficiárias – cinco das quais portuguesas, entre elas o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) – representam, no seu conjunto, os principais interessados na gestão desta espécie, nomeadamente, organismos da administração pública, instituições de investigação, federações de caçadores e organizações não governamentais de conservação da natureza

O coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus algirus) desempenha um papel chave nos ecossistemas mediterrânicos, sendo presa base para vários predadores, alguns especializados, como por exemplo o lince-ibérico (Lynx pardinus) e a águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti). São-lhe também atribuídas importantes atividades como modelador da paisagem associadas aos sistemas mediterrânicos, contribuindo para a perpetuidade destes sistemas em particular como fomentador da pedogénese. Paralelamente é uma das mais importantes espécies cinegéticas no quadro venatório nacional, quando não ibérico, sendo a base de sistemas económicos que têm a atividade cinegética como suporte das suas atividades.

O “Life Iberconejo” pretende contribuir para a inversão da tendência de declínio incidindo numa série de temas fulcrais, nomeadamente, o desenvolvimento de uma estrutura ibérica de governança: Euopean rabbit Iberian Coordination Committee (ERICC); Avaliação e monitorização das populações de coelho-bravo à escala ibérica, utilizando protocolos de avaliação comuns nos dois países; Avaliação e monitorização dos apoios comunitários à atividade agrícola considerando os seus benefícios para a sustentabilidade desta espécie, onde ainda se inclui a avaliação dos prejuízos causados pelo coelho nos sistemas agrários e formas de os avaliar e minimizar.

A primeira reunião das entidades participantes do “Life Iberconejo” realizou-se no final do ano passado e contou com a participação do ICNF. Nela foram apresentados o modo de funcionamento e de gestão do projeto, assim como os principais objetivos e tarefas de curto prazo.