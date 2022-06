Proteção Civil alerta para o perigo de incêndio rural nos próximos dias

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) esta semana, prevê-se a continuação de tempo quente e seco para os próximos dias, a prolongar-se previsivelmente até dia 18 de junho.

Nos próximos dias poderá esperar uma subida gradual da temperatura até dia 12, persistindo o tempo quente nos dias seguintes, embora com algumas oscilações da temperatura máxima; instabilidade no interior a partir de amanhã, persistindo pelo menos até dia 14; possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada e possibilidade de trovoada seca e rajadas de vento forte e seco; humidade relativa a diminuir nos próximos dias com fraca recuperação noturna; vento a predominar do quadrante norte por vezes até 40 km/h no litoral oeste e nas terras altas e risco de incêndio a nível elevado no Alentejo e muito elevado no interior Norte e Centro e região Sul, sendo de nível máximo em alguns concelhos no Algarve, vale do Tejo e interior Norte e Centro.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recorda que, de acordo com as disposições legais em vigor é proibido fazer queimadas nos dias de perigo de incêndio muito elevado ou máximo. É proibido fazer queima de amontoados sem autorização ou sem comunicação prévia; utilizar fogo para a confeção de alimentos em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito; fumigar ou desinfestar em apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas; lançar balões de mecha acesa e foguetes; usar motorroçadoras, corta-matos e destroçadores e evitar o uso de grades de discos.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente com a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, de acordo com a legislação em vigor e tendo especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período.

Acompanhe a evolução do perigo de incêndio para os próximos dias, disponível nos sítios da internet da ANEPC (www.prociv.pt), do IPMA (www.ipma.pt) e do ICNF (www.icnf.pt), ou junto dos Serviços Municipais de Proteção Civil e dos Corpos de Bombeiros.

A ANEPC determinou a passagem ao Estado de Alerta Especial (EAE), nível AMARELO, para o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), entre o período compreendido entre as 00:00 horas do dia 10 e as 23:59 do dia 14 de junho, para todos os distritos do continente.