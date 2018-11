Quarteira: Câmara de Loulé adquire antigo casino e vai criar mais estacionamento

A Câmara Municipal de Loulé adquiriu recentemente as instalações do antigo Casino de Quarteira, um edifício emblemático e muito querido pelos quarteirenses, cuja construção data do primeiro quartel do século XX. O Casino “velho”, como ainda é designado pela população e onde funcionou durante anos a sede da Sociedade Recreativa Quarteirense, faz parte da memória coletiva da cidade.

O objetivo da edilidade louletana é requalificar o edifício e adapta-lo a novas funções, tal como tem vindo a acontecer com outros imóveis com forte carga histórica localizados nos principais centros urbanos do concelho.

A autarquia louletana também adquiriu recentemente um terreno com cerca de três mil metros quadrados, destinado à criação de um novo parque de estacionamento com área de lazer na zona urbana de Quarteira.

“Com estas iniciativas temos em vista dois objetivos muito concretos que encaixam, na perfeição, na política que tem sido seguida pelos executivos autárquicos do Município e da Freguesia: a reabilitação do nosso património histórico, com intervenções em espaços identitários para a nossa comunidade, mantendo sempre a traça original, e por outro lado, através da aquisição de uma parcela de terreno, junto do Centro Autárquico, garantir uma maior oferta no estacionamento que tanta falta faz aos quarteirenses e a quem nos visita”, considera o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.

“Esta é uma intervenção extremamente importante já que, para além de aumentar as zonas de estacionamento, também permite organizar o trânsito na cidade”, refere, por seu turno, o presidente da Junta de Quarteira, Telmo Pinto, que sublinha ser este um trabalho autárquico que tem vindo a ser desenvolvido com êxito nos últimos anos.

“É um edifício que faz parte do nosso património arquitetónico, social e cultural, no qual se revê a maioria dos quarteirenses e é por isso com bastante satisfação que posso anunciar a sua aquisição para fins culturais, servindo assim os interesses da população”, sustenta Telmo Pinto para acrescentar que a “estratégia seguida pelas duas autarquias já permitiu avaliar, para aquisição, vários prédios e terrenos que contribuirão de forma decisiva para a melhoria da qualidade de vida e da mobilidade na Freguesia de Quarteira”.

