Mais de 1.900 operacionais combatiam pelas 07:00 desta quinta-feira 11 incêndios ativos, com o apoio de 602 viaturas, sendo o fogo em Faro um dos que mobilizavam mais meios de combate, segundo a ANEPC.

De acordo com os dados disponíveis no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio que deflagrou às 23:30 de terça-feira em Gambelas, na freguesia de Montenegro (Faro), estava também por dominar na totalidade, mobilizando 359 operacionais, com o apoio de 126.