Realizador do filme “Rapariga com brinco de pérola” vai estar em Albufeira

Peter Webber, o realizador do filme “Rapariga com brinco de pérola”, bem como outros realizadores, como Diogo Varela Silva, João Nuno Pinto, Margarida Gil, Sérgio Graciano e Tiago Guedes, vão estar no próximo fim de semana em Albufeira no âmbito do “Sophia Estudante 2022”.

A Galeria Municipal João Bailote acolheu na passada sexta-feira, dia 04, a abertura do programa “Sophia Estudante 2022”, com presença do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, do presidente da Academia Portuguesa de Cinema, Paulo Trancoso e da diretora regional da Cultura do Algarve, Adriana Nogueira. Presentes estiveram ainda Graça Lobo, autora do primeiro projeto de cinema e educação desenvolvido no país e muito em especial no Algarve, há mais de 20 anos e Isa Catarina Mateus, vice-presidente da Federação Portuguesa de Cineclubes e delegada do Comité Executivo da Federação Internacional de Cineclubes.

José Carlos Rolo frisou que o futuro do cinema português reside nos jovens que se encontram a concurso no âmbito dos Prémios Sophia Estudante e mostrou-se “satisfeito” pelo facto de Albufeira estar a acolher este certame. O produtor Paulo Trancoso corroborou as palavras, notando que a concurso se encontram 89 “curtas” e enalteceu o papel da ETIC Algarve e da Universidade do Algarve (a primeira escola no que concerne ao design — foram os premiados deste ano — e a segunda, quanto aos formadores das oficinas que estão a decorrer ao longo desta semana, dedicadas aos mais jovens, nomeadamente, “O cinematógrafo nas tuas mãos” e “Oficina de Animação: Pixilação”). Adriana Nogueira lembrou, por seu turno, as diversas ações que têm vindo a ser encetadas, com êxito, na região, no campo do cinema, mostrando-se muito agradada pelo facto de Albufeira ter captado este programa.

De seguida, foi inaugurada a Exposição com todos os cartazes a concurso na categoria de “Melhor Cartaz – Sophia Estudante 2022”, a qual fica patente até próximo ao dia 13, domingo.

Na próxima sexta-feira, 11 de março, a primeira sessão de filmes nomeados aos Prémios Sophia Estudante 2022 terá lugar às 17:20, antecedida por uma sessão de boas vindas (17:00) por José Carlos Rolo e Paulo Trancoso. Às 21:30 será exibido o filme “Rapariga com Brinco de Pérola” de Peter Webber, seguido de um momento de diálogo entre o realizar inglês e o público.

No sábado, dia 12 março, Peter Webber volta a estar na ribalta, com uma ‘masterclass’, marcada para as 10:00. Às 11:35 haverá um debate com diversos realizadores portugueses, nomeadamente: Diogo Varela Silva, João Nuno Pinto, Margarida Gil, Sérgio Graciano e Tiago Guedes. Às 14:30, a tela volta a descer, para a segunda sessão de filmes nomeados. A terceira sessão dos filmes nomeados arranca às 17:00.

A manhã de domingo, dia 13, começa às 11:00 com uma conferência a cargo de Carlos Alberto Henriques, intitulada “O Cinema do Futuro” e às 15:00, terá então lugar a tão esperada “Cerimónia de Entrega dos Prémios”. Para as 16:30 está marcado o visionamento dos filmes vencedores. Em todas estes momentos, a entrada é livre, de acordo com a lotação da sala.

Todas as sessões decorrem no Auditório Municipal de Albufeira.