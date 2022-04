Reciclagem de tampas transforma-se em solidariedade

De março a novembro de 2022 o Gabinete de Inserção Social (GIS) da Misericórdia de Albufeira vai promover uma campanha de reciclagem que alia preocupações ambientais com solidariedade.

A campanha tem por objetivo a recolha de tampinhas de plástico e de todo o tipo de papel. As tampinhas, após enviadas para empresas de reciclagem, permitem obter fundos para a aquisição de equipamentos ortopédicos. Todo o papel recolhido é convertido em produtos alimentares a distribuir pelos mais carenciados.

Refira-se que atualmente o GIS apoia mensalmente mais de 1100 utentes, beneficiários de ajuda alimentar e apoio na integração socioprofissional. (completar se necessário).

Segundo a Misericórdia, esta campanha é uma oportunidade para que, com um pequeno gesto, cada pessoa possa desempenhar um papel essencial na luta contra a fome e a exclusão social. Qualquer pessoa pode contribuir, entregando nas instalações do GIS o papel e as tampinhas de que já não precisa. Pode entregar todo o tipo de papel, como jornais, revistas, fotocópias, papel de rascunho, envelopes e papéis timbrados.

As tampinhas a entregar devem ser obrigatoriamente de plástico (tampas de embalagens em Polietileno de alta densidade e em Polipropileno), preferencialmente de líquidos alimentares (águas, sumos, champôs, detergentes, amaciadores ou de outro tipo de embalagens similares).

O local de entrega é o Gabinete de Inserção Social Ajuda Alimentar | Urbanização Serves Fase 8, Armazéns H e I , Vale Paraíso, 8200 – 567 – Albufeira