Relíquias de Vila do Bispo em exposição

O Centro de Interpretação de Vila do Bispo tem patente até ao dia 29 de abril uma exposição do escultor local Mário Soares, anunciou a autarquia.

A exposição “Relíquias do espaço e no tempo de Vila do Bispo – madeira, arte do formão e visão de um escultor sobre o património local” reúne trabalhos onde foram exploradas várias técnicas de escultura, de marcenaria e de representação à escala de diversos elementos do património cultural do concelho.

“A exposição apresenta-se como uma retrospetiva do trabalho desenvolvido por um artista natural de Vila do Bispo, Mário Soares, onde se homenageia a sua arte da madeira, os seus gestos de formão e a sua visão sobre o património local”, refere a autarquia em comunicado.

Esta mostra organizada pela Câmara Municipal de Vila do Bispo pode ser visitada gratuitamente de segunda a sexta-feira, entre as 10:00 e as 16:30.