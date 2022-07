Residências artísticas de Loulé já têm vencedores para este ano

Os vencedores da Bolsa de Apoio às Residências Artísticas de Loulé deste ano já são conhecidos e foram selecionados por um júri composto por vários especialistas de áreas culturais, anunciou a autarquia.

Na Arte para a Infância/Juventude o projeto vencedor foi “A Ilha do Tesouro – de Robert Stevensons”, por Ana Isabel Sousa e David Correira, que pretende promover a igualdade de género e estimular o gosto pela aventura e natureza através de jogos teatrais, dança e mudanças de cenário coreografadas.

Já na Dança o vencedor foi “Um Mapa Humana Para Curar Os Fins Do Mundo”, por Sara Martins, que começa na investigação de práticas de cura e pretende criar um coletivo vivo onde os artistas independentes desenvolvem encontros regulares.

No Teatro, o vencedor foi “Virgínias”, de Marlene Barreto, que parte de questões levantadas pela escritora Virgínia Wolf sobre assimetrias entre os universos masculino e feminino na literatura.

Na música o vencedor foi Zazu Lab, liderado por Pedro Almeida, que mistura sonoridades de jazz, ambientes tropicais e urbanos, com um sexteto que transporta o espectador para uma coexistência utópica de elementos tribais com o meio citadino.

As candidaturas tinham de “contemplar não só um elevado nível de criação artística como uma ligação à comunidade e aos públicos locais, de vários estratos”, segundo o comunicado.

O júri era composto por Paulo Silva, Programador Artístico do Cineteatro Louletano e do Festival MED, Ricardo Pinto, Chefe de Divisão de Eventos e Cineteatro, o pianista e compositor Mário Laginha, Marco Paiva, ator, encenador e Diretor Artístico da Companhia Terra Amarela, Joana Castro, coreógrafa e performer e Susana Menezes, Diretora Artística do LU.CA – Teatro Luís de Camões.