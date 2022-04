Cerimónias, exposições, concertos, provas desportivas, conferências, visitas guiadas, debates, recitais e apresentações de livros são algumas das propostas dos concelhos algarvios para assinalar a data do Dia da Liberdade.

Albufeira

As comemorações no concelho de Albufeira tiveram início do primeiro dia de abril, com a exposição fotográficas de Marques Valentim intitulada “E depois do adeus”, patente na Galeria de Arte Pintor Samora Barros e que integra o Programa Oficial da Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril até ao final do mês.



O dia principal ficará marcado pela Cerimónia de Reconhecimento e Homenagem aos profissionais da “linha da frente” de atuação contra o covid-19 do concelho, pelas 09:45 no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sem antes decorrer o habitual hastear da bandeira com a guarda de honra dos Bombeiros Voluntários de Albufeira ao som do Hino Nacional tocado pela Banda da Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne.



No mesmo dia decorre ainda o VI Duatlo 25 de Abril pelas 11:00 no Estádio da Nora, a terceira etapa de jogos da 13.a edição do Campeonato de Futebol Infantil Albufeira e a Caminhada do 15 de Abril do grupo “Caminhadas ao Luar” pelas 10:00, a partir do quartel dos bombeiros.



Na sexta-feira, dia 22 de abril, está agendada a conferência “Revolução de Abril no Algarve”, com o Coronel José Castelo Glória Alves e o Coronel Carlos Leal Branco, pelas 15:00 no Arquivo Histórico Municipal.

- Publicidade -



No dia seguinte haverá a “Caminhada no Algarvensis – PR4 ABF: Percurso Planalto Escarpão”, que partirá do Estádio João Campos em Paderne.



Este ano o espetáculo das comemorações de abril contará com uma atuação de Luís Trigacheiro, com entrada livre mas sujeita à lotação do Auditório Municipal, no dia 24 de abril, acompanhado do Coro da Casa do Alentejo de Albufeira pelas 21:30.

Alcoutim

As comemorações em Alcoutim começam no dia 23, pelas 22:00, com o concerto “Simplesmente Abril”, do Grupo Jacarandá, que sobe ao palco do Espaço Guadiana.



No dia da Revolução dos Cravos, decorrerá o hastear das bandeiras na Praça da República, seguida de uma arruada com banda musical.



A sessão solene está marcada para as 10:00 do mesmo dia, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, terminando as comemorações com a Feira de São Marcos, no Pereiro, a partir das 11:30.

Aljezur

Em Aljezur as celebrações do 25 de Abril de 1974 vão ficar marcadas por uma exposição fotodocumental intitulada “O Despertar da Revolução”.



Esta exposição ficará patente até ao dia 31 de maio deste ano na Junta de Freguesia de Rogil e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 15:30.

Castro Marim

As comemorações em Castro Marim vão estar repletas de música, com a iniciativa “Praças de Abril”. Após o hastear da bandeira nos Paços do Concelho pelas 09:00 e a largada de pombos na Praça 1.º de Maio pelas 09:15, é a vez da fadista Nádia Catarro às 09:30.



Já a Banda Musical Castromarinense vai realizar uma arruada em várias localidades do concelho ao longo do dia como Furnazinhas, Alta Mora, Odeleite, Azinhal, Junqueira, Monte Francisco, Pisa Barro, São Bartolomeu e Altura.



A música continua, pelas 11:30 na Casa de Odeleite com Zé Francisco e Joana Lennon e Tiago Lopes pelas 11:30, no Largo de Santa Bárbara, no Azinhal.



Para terminar, pelas 17:00, é a vez de André Ramos e Teresa Nunes na zona de lazer e na Avenida 24 de Junho, em Altura.



Por outro lado, serão distribuídos cravos e poemas sobre a liberdade através da bibliomóvel, entre os dias 20 e 22 de abril.

Faro

Em Faro estará patente a exposição “Abrir Abril” até 2 de maio na Praça da Liberdade, que inclui fotografias, cartazes, primeiras páginas de jornais, fotografias e notícias censuradas, que integram a mostra de 18 cartazes que revisitam momentos da Revolução dos Cravos.



Por outro lado, a sala de exposições da CCDR contará com uma área multimédia e a exibição de documentários evocativos.



No dia 24 de abril, pelas 21:30, decorrerá no Largo de S. Pedro/Catarina Eufémia o espetáculo “Cantar Abril”, enquanto no dia seguinte, pelas 15:30, haverá desfile entre o coreto do Jardim Manuel Bívar e o Largo S. Pedro/Catarina Eufemia, que terminará com várias intervenções.

Lagoa

O município de Lagoa irá celebrar este dia com um conjunto de atividades que se prolongam até dia 11 de maio sob a temática “Cantar a Vida, Cantar Liberdade”.



No dia 24 de abril, pelas 22:00 realiza-se o concerto “Cantores Improváveis de Abril”, no Largo do Auditório Carlos do Carmo que junta em palco a Orquestra de Sopros do Algarve com o Maestro João Rocha, às participações de João Reis, Carla Pontes, Beto Kalulu, Ricardo Sousa e Ondina Santos.



No dia 25 de Abril, logo pela meia-noite, haverá o hastear da bandeira ao som do Hino Nacional e pelas 00:10 será servido o bolo do 48o Aniversário.



As celebrações encerram no dia 11 de maio com a realização da 7a Assembleia Municipal Jovem pelas 14:00.

Lagos

As comemorações em Lagos vão contar com as habituais cerimónias oficiais e uma visita guiada pela cidade, recordando o dia da Revolução dos Cravos.



A programação tem início às 09:30 na Praça Gil Eanes, com o hastear da bandeira, largada de pombos das associações columbófilas de Lagos e de Odiáxere e sessão solene com a participação das várias forças políticas do concelho, o Grupo Coral de Lagos e da banda da Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1.º de Maio.



Pelas 11:00 decorrerá a partir da Rua Salgueiro Maia uma visita guiada intitulada “O 25 de Abril em Lagos”.



Às 13:00 decorrerá um almoço comemorativo no restaurante Adega da Marina, cujas senhas devem ser adquiridas nas Juntas de Freguesia ou no Centro Cultural de Lagos por 10 euros. Já pelas 16:00 está agendado um concerto comemorativo “Pela Santa Liberdade”, de Afonso Dias, no Centro Cultural de Lagos, com bilhetes a seis euros.

Por outro lado, a página de Facebook da Câmara Municipal de Lagos vai apresentar uma videoreportagem, testemunhos sobre a revolução e apresentação de ilustrações, poemas ou fotografias alusivos ao 25 de abril.

Loulé

O 25 de Abril de 1974 vai ser recordado em Loulé pelas 09:00 com o hastear da bandeira ao som do Hino Nacional, seguido da sessão solene da Assembleia Municipal, pelas 10:30, no Cineteatro Louletano, com o tema “As Instituições Democráticas”, cujo convidado será Carlos Albino.



Já na conhecida Rua das Lojas, a Rua 5 de Outubro, será inaugurada pelas 17:00 a obra de reabilitação do edifício do antigo Atlético Sporting Clube.



As cerimónias contarão ainda com convidados, as forças dos Bombeiros Municipais de Loulé e a Banda Filarmónica Artistas de Minerva.

Olhão

O mês de abril, em Olhão, apresenta-se com inúmeras iniciativas que assinalam os 48 anos da Revolução dos Cravos. O concerto “Vozes de Abril”, com Domingos Caetano, Inês Graça e Afonso Dias, na noite de 23 de abril, às 21:30, no Auditório Municipal de Olhão (AMO), é um dos destaques do mês.



Já no Dia da Liberdade, as comemorações oficiais em Olhão começam com o hastear da bandeira em frente aos Paços do Concelho, às 09:30, seguindo-se a inauguração da exposição “Artes da Liberdade”, no Museu Municipal.

No mesmo dia, às 10:30, também será hasteada a bandeira nacional na Junta de Freguesia de Pechão, seguindo-se a iniciativa “Pechão em Festa pela Liberdade”, às 10:45. Às 12:00, na Rua 25 de Abril.



O Arquivo Municipal de Olhão mostra, no separador central da Avenida da República, junto ao Senhor dos Aflitos, até 30 de abril, a exposição “Recortes de Abril”.



O “Ciclo Liberdade(s)” trará, por sua vez, ao AMO, a longa metragem sobre mulheres “Lúcia Cheia de Graça”, a 26 de abril.



Na noite de 22 de abril, haverá música de intervenção na sede do Grupo Etnográfico de Quelfes, às 21:30, enquanto que na Junta de Freguesia de Pechão é inaugurada a exposição de pintura “Re-encontros”, de Susy Constantino. A 24 de abril, a partir das 21:30, no Clube Oriental de Pechão realiza-se um sarau cultural.

Portimão

Pela primeira vez, as cerimónias da Revolução dos Cravos vão decorrer no edifício da antiga Lota de Portimão, recentemente requalificada.



O dia começa com a tradicional cerimónia do hastear da bandeira, pelas 09:00 na Praça 1.º de Maio, em frente aos Paços do Concelho, seguido do Hino Nacional interpretado pela Banda da Sociedade Filarmónica Portimonense e Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Portimão.



Cerca de 30 minutos depois será inaugurado na Rua Teófilo Braga um mural de pintura com a imagem oficial das comemorações deste ano, criada pela ilustradora portimonense Jéssica Martins.



Às 10:00 vai decorrer a sessão solene com a intervenção dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal, além da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes.



O mesmo edifício vai receber a assinatura dos contratos-programa com o movimento associativo local, a partir das 14:00.



No entanto, as celebrações começam no dia 23 de abril, pelas 17:00, com a inauguração da exposição de desenhos a tinta-da-china “Raízes”, criados por Margarida Tengarrinha, que ficarão patentes no Museu de Portimão até ao dia 26 de junho.



O dia seguinte ficará marcado por um concerto comemorativo de Janita Salomé, a partir das 21:30 na zona ribeirinha de Portimão, com entrada livre.



No dia 25 vai decorrer a habitual Corrida da Liberdade, a partir das 10:00, junto ao coreto, reunindo centenas de participantes de todas as idades.

Janita Salomé irá estar na zona ribeirinha de Portimão na noite de 24 de abril

São Brás de Alportel

As celebrações do 25 de abril em São Brás de Alportel começaram com a inauguração da exposição “Memórias Poéticas”, que está patente na Biblioteca Municipal até ao final do mês.



No dia 23 de abril, na Biblioteca Municipal, comemora-se o 19.º aniversário do Clube de Leitura com o espetáculo musical a cargo de “Cante Andarilho”.



Já a 25 de abril, a programação tem início com a cerimónia protocolar de hastear da bandeira ao som do Hino Nacional interpretado pela banda filarmónica de São Brás de Alportel, com a participação dos bombeiros voluntários.



Segue-se uma homenagem aos trabalhadores da freguesia e um momento de música e poesia por Afonso Dias, intitulado “Pela Santa Liberdade”.



Para terminar o dia, será transmitido o filme “Operação Outono”, no Cineteatro São Brás, pelas 19:15.

A 27 de abril vai decorrer uma palestra em alemão por George Cabral, que falará sobre o período difícil após 1974 pelas 15:00 no Museu do Traje, enquanto no dia seguinte ocorrem sessões alusivas ao 25 de abril com Rui do Estanco Lopes às 10:00 na Escola Secundária e às 14:30 na Biblioteca Municipal.

Silves

O 48.o aniversário do 25 de Abril vai ser celebrado em Silves com um programa que inclui teatro, música, poesia, workshops, apresentações de livros e exposições.



A 21 de abril será apresentada a peça “Romance do 25 de Abril” pelo Teatro Mosca, para os alunos do ensino básico.



A 22 de abril será apresentado o livro “Elas estiveram nas prisões do fascismo”, pela União de Resistentes Antifascistas Portugueses, pelas 10:25 na Escola Secundária de Silves e para o público em geral às 21:00 na Biblioteca Municipal.



No dia seguinte, pelas 15:00, há música para bebés e crianças e pelas 18:00 o recital “Pela santa Liberdade”, por Afonso Dias.



O dia vai terminar com o concerto “A substância do tempo”, por Luís Galrito e António Hilário, no Teatro Mascarenhas Gregório pelas 21:30.



A 24 de abril decorre o concerto “A Herança do Andarilho”, dos UHF, pelas 21:30.



O dia principal das comemorações tem início com uma arruada da Banda da Sociedade Filarmónica Silves, pelas 09:30, seguida da habitual sessão solene da Assembleia Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelas 10:00.



A partir das 11:45 decorrerá um apontamento musical de Luís Galrito, culminando com a peça de teatro “Qual a cor da Liberdade”, pelo Teatro Independente de Loures, pelas 15:30, no Teatro Mascarenhas Gregório.



Entre 24 de abril e 25 de maio, os Paços do Concelho estão a acolher a mostra bibliográfica “Livros Não Livres”, que pode ser visitada entre as 09:00 e as 16:00.

Tavira

Em Tavira, o dia 25 de abril vai ficar marcado com a cerimónia do hastear das bandeiras, pelas 10:30, seguido da sessão solene comemorativa do Dia da Liberdade, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.



Já pelas 17:00, no Mercado da Ribeira, será apresentado um tributo a José Mário Branco intitulado “Abril em Branco”, com a participação de Mitó Mendes, JP Simões, Naked Launch e Filipe Valentim.

Vila Real de Santo António

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) celebra o 48.o aniversário do 25 de Abril com um programa que se estende a todas as freguesias e inclui um debate e um espetáculo musical.



Os festejos iniciam-se com o Hastear da Bandeira e uma arruada musical com a Banda Filarmónica da Associação Cultural de VRSA nas três freguesias do concelho.



Às 11:00, terá lugar, no Centro Cultural António Aleixo, a Sessão Solene da Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António comemorativa do Dia da Liberdade.



À tarde, pelas 17:00, o jardim da Avenida da República recebe a mesa redonda “Vamos falar de Abril. A construção de um Portugal Contemporâneo”. A iniciativa reunirá quatro jovens que irão debater os seus pontos de vista e perspetivas sobre a revolução de Abril.



As comemorações do Dia da Liberdade encerram com um concerto musical da formação “Os Intencionais”, agendado para as 21:30, na Praça Marquês de Pombal.



Também integrada nas comemorações da Revolução dos Cravos, a Biblioteca Municipal Vicente Campinas acolhe, até ao dia 30 de abril, a exposição “Poema: um lugar de liberdade”, organizada pela Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

Gonçalo Dourado