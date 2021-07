Ruínas de Milreu acolhem espectáculo “Acordeão, Fagote e Bailarinos”

As Ruínas Romanas de Milreu acolhem este sábado, dia 10 de julho, pelas 19h00, o espetáculo “Acordeão, Fagote e Bailarinos”, um projeto da Associação de Acordeão do Algarve, no âmbito do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos do Algarve.

“Acordeão, Fagote e Bailarinos” é um projeto eclético que busca sonoridades peculiares, onde a fusão entre o acordeão, de raízes tradicionais, o fagote (música clássica) e o movimento dos bailarinos irá proporcionar uma ambiência artística muito particular. Com Gonçalo Pescada, no acordeão, Eduardo Sirtori, no fagote, e a participação especial dos bailarinos Fábio Henriques e Rita Ramires.

O repertório do espetáculo integra peças que vão desde o período Barroco (Bach e Hendel) ao contemporâneo, onde se fará a distinção entre o tango “viejo” e o tango “nuevo” e com passagens pela música portuguesa (com José Afonso e Ferrer Trindade).

As entradas para o espetáculo são livres, mas sujeitas à reserva obrigatória de lugar, por escrito, através do e-mail associacaoacordeao.algarve@gmail.com.

A 8.ª edição deste programa cultural da Direção Regional de Cultura do Algarve tem como tema “Património, Comunidade e Inclusão”.

O programa está disponível em www.cultalg.pt

