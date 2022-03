S. B. de Messines: Fornecimento de água com redução de caudal amanhã

A vila de São Bartolomeu de Messines vai sofrer uma redução de caudal no fornecimento de água esta terça-feira, dia 22 de março, entre as 23:00 e as 06:00, anunciou a Câmara Municipal de Silves.

PUB

Esta redução de caudal no fornecimento de água em São Bartolomeu de Messines deve-se à execução de trabalhos na rede de abastecimento no âmbito da empreitada de “Dispositivos de Controlo e Redução de Perdas no Sistema de Abastecimento de Água”.

A autarquia garante que “serão tomadas todas as diligências para que os trabalhos decorram de forma célere e eficiente” e agradece “a melhor compreensão dos munícipes e utentes do sistema pelos transtornos causados”.

Para esclarecimento de dúvidas e obtenção de informações deve contactar o Piquete de Águas através do telefone 282 440 860.