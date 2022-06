Saiba porquê que o termo “varíola dos macacos” não deve ser usado

O vírus Monkeypox é um parente da varíola, mas não é a varíola. A varíola, uma doença com um elevado nível de mortalidade (cerca de 30%), sobretudo em bebé. Esta doença foi declarada erradicada pela Organização Mundial da Saúde em 1980. O último caso foi registado em 1978.



Margarida Tavares, diretora do Programa Nacional para as Infeções Sexualmente Transmissíveis e VIH, em declarações à revista Visão, explica que o erro está na tradução. “O termo ‘pox’ é referente a erupção da pele ou mucosas – que podem assumir diferentes estádios (como vesículas ou pústulas…) – e que também existem associadas a outras infeções víricas que não a varíola (em inglês smallpox), como a ‘chickenpox’, que é a varicela, por exemplo”.



“O vírus Monkeypox foi primeiramente isolado numa colónia de macacos nos anos 50, daí a sua designação científica do inglês ‘monkey’”, prossegue Margarida Tavares.

“O vírus foi desde então já isolado em outros animais e mesmo em humanos, não sendo sequer o macaco o seu reservatório, mas sim um hospedeiro acidental, tal como o ser humano”, clarifica a especialista.

“Por se tratar de uma nomenclatura científica universal, a designação Monkeypox não deve ser traduzida para português (cuja tradução literal seria algo como “exantema dos macacos” e não “varíola dos macacos”)”, esclarece.



Apesar da explicação científica, há outro aspeto a ter em conta, segundo Margarida Tavares. “Acresce que além de ser inexata, a designação de ‘varíola dos macacos’ pode ser estigmatizante para as pessoas afetadas pelo síndrome clínico”, nota a clinica.